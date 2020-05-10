شكرا لقرائتكم تأجيل بطولة العالم للريشة الطائرة في مصر إلى أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل بسبب نفشي فيروس كورونا.

وكان منتخبنا الوطني للسيدات قد تأهل لهذه البطولة عقب فوزه ببطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي على حساب منتخبات "جنوب إفريقيا - الجزائر - موريشيوس".

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

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و يشهد إتحاد الريشة الطائرة حاليا الإلتزام بتعليق النشاط وفقا للإجراءات الإحترازية للدولة للوقاية من فيروس كورونا .

كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا ، عن استمرار تقليل عدد ساعات عمل موظفى الاتحاد إلى 4 ساعات فقط خلال حظر فيروس كورونا فى شهر رمضان الكريم .

وأكد التهامى حرصه على تطبيق ذلك من أجل سلامة الموظفين، خاصة فى ظل عدم وجود أى أنشطة فى الاتحاد حاليا نظرا لتعليق النشاط .

وأضاف التهامى، أن العمل فى الاتحاد أصبح خلال الفترة من 12 وحتى 4 عصرا يومى الاثنين والأربعاء فقط .