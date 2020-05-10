شكرا لقرائتكم الأهلى يستعين بمحامى إنجليزي لاسترداد أمواله من ستوك سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي التعاقد مع محام إنجليزي من أجل التواصل مع المحكمة الفيدرالية الإنجليزية لاسترداد ملايين القلعة الحمراء لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي الخاصة بانتقال رمضان صبحي قبل عدة مواسم .

وجاءت خطوة الأهلي بالتعاقد مع مكتب محاماة شهير في إنجلترا للإسراع في مخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية المختصة بالنزاع بين الأهلي وستوك سيتي.

وكان ستوك سيتي قد تعاقد مع رمضان صبحي في صيف 2016 مقابل 5 ملايين جنيه أسترليني ودفع النادي الإنجليزي للأهلي القسط الأول من قيمة الصفقة وقيمته مليوني و500 ألف جنيه إسترليني ورفض تسديد القسط الثاني والأخير والذي يبلغ نفس قيمة القسط الأول (مليوني و500 ألف جنيه إسترليني).

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وأرجع ستوك سيتي سبب رفضه تسديد هذا المبلغ إلى تلقيه حُكم قضائي من شركة "مسك" راعي قناة الأهلي يُفيد بتغريم القلعة الحمراء 135 مليون جنيه بسبب قيام الأهلي بفسخ العقد بينهما من طرف واحد وأبلغت شركة مسك النادي الإنجليزي بالحجز على أرصدة الأهلي في البنوك كما طالبت شركة "مسك" ستوك سيتي بعدم تسديد باقي مستحقات صفقة رمضان صبحي للأهلي.

وحصل الأهلي منذ عام تقريباً على حكم ببطلان غرامة شركة مسك بما يعني أحقيته في استرداد باقي قيمة صفقة رمضان صبحي من نادي ستوك ستي فقام مسئولو القلعة الحمراء بتكليف محامً إنجليزي بمخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية حتى تقوم بدورها بمخاطبة ستوك بتسديد مليوني و500 ألف جنيه إسترليني للقلعة الحمراء سريعاً.

يذكر أن ستوك سيتي قام ببيع رمضان صبحي لنادي هيدرسفيلد الأنجليزي في صيف 2018 قبل أن يقوم الأهلي بإستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر ثم موسم ينتهي بنهاية الموسم الجاري ، ويتفاوض الاهلي حالياً لشراء اللاعب نهائياً في الوقت الذى يتلقي فيه رمضان عروضاً أوربية.