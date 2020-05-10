شكرا لقرائتكم عمرو وردة يستعيد ذكريات مونديال روسيا 2018 مع محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشر وردة صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال سفره مع المنتخب إلى روسيا من مطار القاهرة الدولي، حيث ظهر وردة مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

على جانب آخر، قال المهاجم المصرى عمرو وردة، إنه يفضل نجم ليفربول الإنجليزى وزميله فى المنتخب الوطنى محمد صلاح عن الثنائى العالمى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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وقال وردة خلال تصريحات نشرها موقع "جول" العالمي، إنه يفضل محمد صلاح على ميسى ورونالدو، حتى وإن لم يكن أفضل منهما على مستوى كرة القدم، ولكنه سيختاره لأنه صديقه.

وأضاف ورد، "كريستيانو رونالدو نموذج على الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال العمل الجاد فى التدريبات، وميسى مثال للإمكانيات غير العادية والموهبة الفذة التى تقود لاعب كرة القدم إلى تحقيق الإنجازات".

وتابع، "ولكن فى حال تم وضع صلاح فى مقارنة معهما فإننى بالطبع سأختاره حتى وإن لم يكن الأفضل، ولكنه صديقى وسأقوم بدعمه".