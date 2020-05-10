مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات على رأس أولويات اجتماع المصارعة

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جدة - عمرو شويل

كما سيتم خلال الجلسة توفير بعض الأدوات الرياضية الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين و اللاعبات ، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021 .

سلم اتحاد المصارعة ، برئاسة عصام النوار، الملف الخاص بالخطة المقترحة للبطولات والمعسكرات وحتى انطلاق أولمبياد طوكيو 2021 إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة.

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وتم تسليم الملف الخاص بالخطة إلى اللجنة الأولمبية، بحضور كل من محمد الكردى وعبد الأول محمد مساعدى وزير الرياضة بالإضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخب.

وأعدت اللجنة الأولمبية خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التى تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التى تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، على أن تتضمن تواجد اللاعبين فى مكان تدريبى مثل المركز الأولمبى ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذى يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التى ستشارك فى التصفيات فقط.