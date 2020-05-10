شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. سعاد صالح : زكاة لاعبى الكرة الأفضل تزيد عن غيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزكاة بالطبع فرض على كل مسلم ولكن من الأفضل أن يمنح المقتدر ماديا مبالغ اضافية للفقراء والمساكين سواء على هيئة زكاة أو صدقة ولاسيما لاعب الكرة خاصة فى ظل دخول مرتفعة يتقاضونها من أنديتهم وأضافت الدكتورة سعاد صالح إن لاعب كرة القدم لديه واجبات مجتمعية كبيرة تجاه بلده. Advertisements وشهدت الفترة الماضية ظهور مبادرة "تحدى الخير"، التى أطلقها نجوم الكرة المصرية للتكفل بعدد من الأسر الفقيرة. وتفاعل العديد من لاعبي الأهلي والزمالك مع المبادرة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادى الزمالك، الذى أكد أن المبادرة ليست للشو أو التمثيل والتباهي، وأضاف : "الغرض الحقيقى من المبادرة هو مساعدة الأسر الفقيرة المتضررة من أزمة كورونا، والسعى لمشاركة الزملاء وجميع النجوم فى مصر لدعم الفقراء والتبرع لهم".

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