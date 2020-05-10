شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: لم أستطيع الانسجام في الوسط الفني وبحب فيلم الأخوة الأعداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعن أفضل الاعمال الفنية التى يعشقها أحمد ناجى قال : " بحب فيلم الاخوة الاعداء لنور الشريف وحسين فهمى ومحيى اسماعيل بحس أنها حدوتة حلوة أوى وحالياً مسلسل البرنس شبهها شوية ، وبحب مسرحية مدرسة المشاغبين والعيال كبرت لانهم احدثوا نقلة نوعية فى تاريخ المسرح المصرى"

وتابع أحمد ناجى : "بحب أغانى عبد الحليم حافظ لان العندليب معملش أغنية وحشة ، وكنت بسمع أغانيه فى معسكر منتخب الشباب زمان أنا والراحل عادل عبد المنعم زميل الغرفة" .

في سياق آخر، قال أحمد ناجى، حارس الأهلى السابق ومدرب حراس سموحة الحالى، إنه قصر في حق نفسه أثناء مشاركته كحارس مرمى، خاصة أن الإصابة أثرت بشكل نفسي كبير وأبعدته عن الملاعب .

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وتابع أحمد ناجى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "قرار رحيلى من النادي الأهلى كان طبيعيا ومنطقيا فى ظل الخلاف مع الراحل محمود الجوهرى الذى وصل إلى مشادة، حيث حينما عاد إلى قيادة الفريق، أعاد ثابت البطل لحراسة مرمى الفريق بعدما كنت أشارك بشكل أساسى مع المجري كالوتشاي قبل تولى الجوهرى المهمة".

وكشف ناجى كواليس تدريبه حراس الأهلى بعد ذلك قائلاً: "محمد رمضان قال لصالح سليم إنى لازم أبقى موجود في الفريق الأول ولما قابلته قولتله أنا مبسوط وبنتج فى عملى بقطاع الناشئين وطبعا كان موجود فى الفريق الأول إكرامى الشحات وهو أكثر شهرة وأمور كثيرة لكن صالح سليم قالي إنت مدرب الأهلى طول منا عايش ومن الوقت ده اتخلق فجوة بيني وبين إكرامى لما توليت المهمة مكانه وده من جانبه فقط وليس من جانبي".

وأوضح أحمد ناجى أنه يتمنى إن علاقته بإكرامى الشحات حارس الأهلى السابق تكون طيبة، قائلا:"علاقتنا بها فتور ووضح ذلك عندما تقابلنا عند عمرو أبو المجد".