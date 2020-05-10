شكرا لقرائتكم فايلر يسبح ضد التيار ويطلب تدعيم مراكز غير متوقعة فى صفوف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم توقع كثيرون مطالبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بتدعيم أربعة مراكز في الفريق على وجه السرعة وهي الظهير الأيمن والوسط والدفاع وحراسة المرمى إلا أن المدرب قرر السباحة ضد التيار وأعلن أن هذه المراكز لا تحاج للتدعيم في الفريق حالياً أو أن هناك مراكز أخرى أشد حاجة للتدعيم منها.

الأهلي سيخسر في الموسم المقبل ثلاثة من لاعبيه الكبار بعدما رفض النادي التجديد لأثنين منهما وهما الحارس شريف إكرامي ولاعب الوسط حسام عاشور ، كما رفض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق التجديد وقرر الرحيل لنادي بيراميدز.

بعد رحيل الثلاثي أكرامي وفتحي وعاشور ظن كثيرون أن فايلر سيطلب تدعيم مراكز حراسة المرمى والظهير الأيمن والوسط ومعهم الدفاع الذى يُعاني دائماً من لعنة الإصابات لكن المدرب السويسري خيّب ظن هؤلاء وأعلن أن هناك مراكز أخرى بحاجة للتدعيم في الأهلي أكثر من حراسة المرمى والزظهير الأيمن والوسط والدفاع.

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وأكد فايلر أن ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلى لطفي والصاعد مصطفى شوبير قادر على الدفاع عن عرين الأهلي كما أن لديه حلول كثيرة لتعويض أحمد فتحي في الجبهة اليمنى ونفس الأمر بالنسبة لخط الوسط أما الدفاع فيري فايلر أنه كان بحاجة لمدافع بمواصفات أحمد حجازي نجم المنتخب ونادي ويست برومتيتش الإنجليزي وبعد رفض حجازي العودة لمصر حالياً أكد المدير الفني للأهلي أنه لا يحتاج لتدعيم الدفاع الأحمر حالياً.

المدير الفنى للأهلى طلب من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المدرب السويسرى فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير الفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.