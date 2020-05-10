شكرا لقرائتكم رئيس ليون: دوري أبطال أوروبا سيعود في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي إلى موعد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا التي توقفت منذ أكثر نحو ثلاثة أشهر، إذ سيتم لعبها مجدداً في أغسطس المقبل، بعدما توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أولاس رئيس ليون إن فريقه سيواجه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم السابع من أغسطس المقبل.

وأوضح في تصريحات لشبكة "آر تي إل" التليفزيونية مساء السبت: المباراة أمام يوفنتوس تم تأكيد موعدها يوم السابع من أغسطس في تورينو بدون جمهور.

ويعني ذلك أن مباراة الإياب ستقام بعد خمسة أشهر من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليون على أرضه بهدف دون رد.