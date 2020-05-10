شكرا لقرائتكم دروغبا يتفوق على إبراهيموفيتش كأفضل مهاجم في الدوري الفرنسي خلال 20 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفوق النجم الإيفواري ديديه دروغبا على النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تصويت الجماهير على أفضل مهاجم في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال آخر 20 عاما.

وأجري التصويت عبر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد مشاركة 40 ألفا و94 مشجعا، وقد حصل دروغبا على 51% من الأصوات، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت.

ولعب دروغبا لمدة ثلاثة مواسم في الدوري الفرنسي، حيث مثل فريق غانغان بين عامي 2001 و2003 وقضى موسم 2003 - 2004 ضمن صفوف مارسيليا.

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وأبدى دروغبا، 42 عاما، سعادته بالفوز وقال عبر تويتر: "إنه تقدير من المشجعين، شكرا لغانغان ومارسيليا اللذين أتاحا لي الاستمتاع بهذه المشاعر المذهلة... وأود إبداء كل الاحترام لجميع المهاجمين الذين شاركوا في الدوري الفرنسي".

وسجل دروغبا 39 هدفا خلال 80 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، لكن الفترة الأكثر نجاحا في مسيرته الاحترافية كانت ضمن صفوف تشيلسي الإنجليزي.

أما إبراهيموفيتش، فقد لعب بين عامي 2012 و2016 ضمن صفوف باريس سان جيرمان وسجل 113 هدفا خلال 122 مباراة في الدوري الفرنسي. واعتلى إبراهيموفيتش منصة التتويج بالدوري أربع مرات في فرنسا، بينما لم يتوج دروغبا باللقب.