شكرا لقرائتكم ميلان يعلن خلو الفريق من إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت خلو الفريق الأول من أي حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الفحوص التي أجريت للاعبي الفريق الأول ومسؤوليه في ميلان لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
وأضاف النادي أن الفريق سيواصل البرنامج الفني الفردي للاعبيه، وأنه سينتهي خلال أيام من الفحوص الطبية لجميع اللاعبين الذين سيكونون متاحين للعمل تحت قيادة المدير الفني ستيفانو بيولي.
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