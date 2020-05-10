اللاعب عمر السومة يعتذر لجمهور الأهلي

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"الخليج 365" من الرياض: اعتذر اللاعب الدولي السوري عمر السومة نجم فريق الأهلي السعودي، لجماهير "الراقي" عن تصريحاته في برنامج "إنستا شو" التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السومة قد رد على سؤال: "لو كنت مع الهلال لحققت لقب دوري أبطال آسيا؟" قائلا: "ممكن لأن الهلال كل سنة ينافس على البطولة".

وقال السومة في جوابه: "نعم أعتقد أنني لو كنت لاعبًا في الهلال لفزت بدوري أبطال آسيا، خاصة أن الهلال يُنافس على البطولة كل عام".

وأثارت إجابة عمر السومة غضب الجمهور الأهلاوي ليخرج اللاعب بعد ذلك بفيديو يتحدث فيه عن مقصده قائلًا: "أنا لم أتعود على الهرب من إجابة أي سؤال، وإذا أحزنتكم حقكم علي لا أقصد، وأنا أهلاوي وقلبي أهلاوي".

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عمر السومة الذي احتفل يوم 28 مارس الماضي بعيد ميلاده الـ 31، بدا عليه الندم لعدم تمثيل الهلال خلال استضافته في برنامج “إنستا شو” على قناة سما الفضائية ليلة السبت.

ودخل السومة تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه منذ انضمامه إليه صيف عام 2014 قادما من القادسية الكويتي، كونه أول لاعب يحقق لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية منذ بداية عصر الاحتراف.

ونجح السومة في تسجيل 160 هدفا مع الأهلي في مختلف البطولات خلال 177 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للفريق، في بطولتي دوري المحترفين، وأبطال آسيا.