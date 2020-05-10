شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاولون يعلن انضمامه لمسلسل الاختيار لمحاربة الإرهاب فى توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب فادى نجاح، مدافع المقاولون العرب، متابعيه عبر إنستجرام، ونشر صورته برفقة "بندقية" وعلق قائلا، "نظراً لاستمرار توقف النشاط الرياضى، قررت أخوض الحرب مع رجالة الاختيار والله الموفق" .

ويبحث نجوم الكرة عن أى وسيلة للتسلية للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب تفشى وباء كورونا، مترقبين عودة قريبة للدورى المصرى والنشاط الرياضي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

من ناحية أخرى، أكد فادى نجاح أن توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا العالمى، كان فرصة للاعبين لأخذ قسط من الراحة والضغوط العصبية.

وقال مدافع الذئاب، فى تصريحات خاصة عن ما يفعله خلال فترة التوقف، "قاعد مع أسرتى بنسترجع تجمعاتنا تانى وبنتلم كلنا، بنسترخى من ضغوطات الحياة اليومية وبناخدخا فرصة نريح أعصابنا وجسمنا".

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أضاف فادى نجاح: التوقف منحنا فرصة للتفكير لنعرف نعمة ربنا علينا مجرد يوم عادى من غير أى مشاكل أو مميزات فهو نعمه كبيرة لنا كلنا.

واسترسل مدافع المقاولون: أقوم ببعض التمارين البسيطة وتقويات فى البيت وممكن فى وقت متأخر من الليل أنزل أجرى تحت البيت لما يكون الشوارع فاضيه للحفاظ على اللياقة البدنية شوية، ومعظم الوقت متابعة مسلسلات وأفلام لشغل فراغ اليوم الكبير.

وجدد مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تأكيده على استمرار غلق ابوابه وايقاف كافة الأنشطة والفعاليات فى كل القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى ان المقاولون ينفذ منذ البداية قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات الحد من انتشار المرض وتم تعليق كافة الانشطة الرياضية بالنادى سواء الفريق الأول او باقى القطاعات حتى نهاية مايو الجارى كما تم اغلاق ابواب النادى حتى نهاية الشهر ايضا مع استغلال هذه الفترة فى عمليات تعقيم وتطهير واسعة وصيانة عاجلة لكل منشات النادى وهو الامر الذى يتم باستمرار منذ قرار تعليق النشاط.

وأشار فتحى إلى أن النادى يلتزم بكل القرارات فور صدورها خاصة ان الهدف الاول للجميع حاليا هو مجابهة الوباء والحد من انتشاره وسيتم بحث المستجدات اولا باول سواء باستمرار التعليق بنهاية الشهر او غيره من القرارات ،وقال ان سلامة اى مواطن مصرى اهم من اى نشاط رياضى او اجتماعي.