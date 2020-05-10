شكرا لقرائتكم خبر عن ده تشوفه تقول أهلاوي".. حسام غالى يستعيد ذكرياته فى الأهلي بأغنية الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حسام غالى، قائد النادى الأهلى السابق، ذكريات اعتزاله عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، بمقطع من أغنية "أهلاوى"، التى تم إنتاجها خصيصاً لكابيتانو الأهلي.

بدأ غالي حياته الكروية فى نادى بيلا بكفر الشيخ، ثم انضم لناشئين النادى الأهلي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، وخاض غالى رحلة احتراف كبيرة بدأها بالانتقال من الأهلى إلى صفوف فينورد الهولندى فى 2003 ولمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى صفوف توتنهام الإنجليزى فى 2006 واستمر لمدة موسمين، حتى حدثت الواقعة الشهيرة بإلقائه قميص الفريق بسبب استبداله بعد إشراكه بديلًا بدقائق.

وخاض الكابيتانو تجربة احتراف قصيرة في فريق ليرس البلجيكي بداية موسم 2013، لمدة موسم ، عاد بعدها الي صفوف الاهلي مرة اخري في بداية موسم 2014.

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تلقى غالي، عروض عديدة عام 2009 منها نادي الاهلي الإماراتي ونادي اتحاد جدة ونادي نيوكاسل الإنجليزي، ولكنه اصر على الإكمال مع نادي النصر حتى يعود إلى مستواه ومن ثم يفكر بالعروض وبعدها نشبت مشاكل بين غالي ونادي النصر وترك النصر بأنتقال حر ورجع لناديه الأول النادي الأهلي قبل أن يعود للدوري السعودي مجدداً إلى النصر السعودي قبل ختام مسيرته الكروية حيث عاد نهاية الموسم قبل الماضي ليعلن اعتزاله داخل القلعة الحمراء.

عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد الكابيتانو 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر و2 دوري أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصري، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقي، ورغم ذلك بقي موضع اتهام في ظل عصبيته وانفعاله على المستطيل الأخضر التي كان مبررها الوحيد غيرته الغير عادية على القميص الأحمر.