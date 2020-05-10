شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور لفرجاني ساسي فى صورة ثلاثية الأبعاد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، مرسومة بالرسم ثلاثي الأبعاد، رسمها له أحد المتابعين.

وكان فرجاني ساسي قد سافر إلى تونس بعد توقف النشاط الرياضي في مصر مباشرة قبل غلق المجال الجوي، خوفاً من تفشي وباء كورونا المستجد.



فرجاني ساسي

في سياق متصل، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، عدم وصول أية عروض رسمية للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، حتى اللحظة الجارية، بعد التقارير الصحفية التركية المختلفة التي أكدت دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادى ملاتيا سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحف التركية أن ساسى يعد هدفا لنادى ملاتيا ، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض وسوف يفتح النادى التركى باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021، ليوضح أمير مرتضى منصور إنه حتى الآن لم يصل عروض رسمية للاعب.

وذكرت صحيفة " ينياكيت" التركية، أن نادى ملاتيا سبور يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك، فرجانى ساسى، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض، أضافت الصحيفة أن، النادى التركى، سوف يفتح باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد معه، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021.

كان الزمالك، قد تعاقد مع ساسي، قبل موسمين، قادما من صفوف النصر السعودي، ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

واستبعد مسؤولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.