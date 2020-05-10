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مؤقتة الطائرة تستكمل جلسة مناقشة اللائحة الجديدة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الأحد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، جلسة مناقشة اللائحة الجديدة التى يتم صياغتها وفقا لتأكيدات رئيس اللجنة، حيث تم الاستقرار على وضع عدة بنود وجارى استكمال وعرض باقى البنود .

من جهته، أكد سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الموقف المالى إلى الأربعاء بدلاً من اليوم .

وتدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى شهر يونيو المقبل لتغيير بعض بنود لائحة الاتحاد، حيث إن اللجنة المؤقتة بصدد صياغة بنود اللائحة لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة ، ومن ثم الدعوة للجمعية العمومية.

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وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس  .

 

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