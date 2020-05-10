شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتعش ماليًا بـ350 ألف دولار من الكاف قبل لقاء الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن خزينة النادى الأبيض انتعشت فى الفترة الأخيرة بـ350 ألف دولار، من المستحقات الخاصة بالتأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت المستحقات التى انتعشت بها خزينة الزمالك عبارة عن جزء من المكافأة الخاصة بتأهل الفريق إلى دور نصف النهائى قبل مواجهة الرجاء المغربى، التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعليق الأنشطة الكروية فى مختلف دول العالم بسبب ذلك الفيروس.

وأكد نادى الرجاء المغربى أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل بطولة دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمي يعد قرارا منطقيا، فى ظل الوضع الصحى الصعب الذى يعيشه العالم، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، قال سعيد وهبى، المتحدث الرسمى لنادى الرجاء، لصحيفة "هسبورت" المغربية،:" قرار تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، يعد منطقيا، وتقبلناه بصدر رحب، باعتبار أن صحة وسلامة الجميع فوق كل اعتبار".

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أضاف المتحدث الرسمى للنادى المغربى، قائلا:"الفريق منصب تركيزه فى الوقت الحالى، على مستجدات الوضع الصحى فى البلاد، كما نحاول أن نساهم من جهتنا كمؤسسة رياضية في الصندوق الوطني الخاص بتدبير هذه الأزمة"، تابع قائلا:" بخصوص تدريب الفريق، فنعتبر أول فريق مغربي يخصص تطبيق خاص على هواتف جميع اللاعبين، من أجل إجراء الحصص التدريبية المنزلية في وقت واحد بشكل جماعي".

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أعلن تأجيل منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وأصدر الكاف بيانا رسميا جاء نصه: "فى ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة بشأن فيروس كورونا وسط الإغلاق فى معظم البلدان، قررت لجنة الطوارئ فى كاف تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر".

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى، فى نصف النهائى أيض