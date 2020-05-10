شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب الكاف لتحصيل مكافأة الصعود لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب النادى الأهلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لصرف مكافآة صعود الفريق للدور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما تأخر الكاف فى تسديد هذا المبلغ الذى استحق التحصيل منتصف مارس الماضى، وأرسل الأهلى خطاباً للاتحاد الأفريقى للحصول على 300 ألف دولار، ما يقرب من 5 ملايين جنيه .

ولم يحصل الأهلى على مكافأة دور الأربعة بعدما تخطى عقب صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية، لذا خاطب الاتحاد الأفريقى للحصول على المكافأة بعدما ضرب المارد الأحرم موعداً مع الوداد المغربى فى نصف نهائى البطولة.

وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل فى لقاء العودة بهدف لمثله .

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وتم تأجيل مباراتى دور نصف النهائى بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ شهرين تقريباً.

على صعيد آخر، رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.