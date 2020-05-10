شاهد.. عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى فى دور "تيمون وبومبة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بمحمد عبد الغني زميله بالفريق الأبيض، وظهر الثنائي يجسدان فيلم تيمون وبومبة.

ورفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهما كانت العروض التى سيتلقاها، فى ظل الحاجة له الموسم المقبل، خاصة فى ظل سعى مجلس قلعة ميت عقبة والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد لمواصلة الانتصارات.



عبد الله جمعة

وشارك عبد الله جمعة، الذى تبلغ قيمته التسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، فى 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلها فى دورى أبطال إأفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، تلقى خلالها 3 إنذارات.

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وخلال هذه المباريات توج جمعة مع الزمالك ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز وتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

أما عن مشوار عبد الله جمعة مع الزمالك، إجمالاً فى 83 مباراة بواقع 50 مباراة فى الدورى الممتاز، سجل خلالهم هدفًا وصنع 5 أهداف، وتلقى 5 إنذارات وطرد فى مباراة، خلال 3 مواسم.

فيما شارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، وحصل على إنذار، و16 مباراة فى الكونفدرالية الأفريقية صنع خلالها 3 أهداف، و8 مباريات ببطولة كأس مصر أحرز خلالها هدفًا، ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى.