شهاب الدين أحمد لمصراوي: رفضت التصعيد بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد شهاب الدين أحمد لاعب النادي الأهلي السابق، والتقدم السعودي حاليًا، أنه فضل الابتعاد عن أندية الدوري المصري في ظل عدم رغبته بالتواصل مع وكلاء اللاعبين لتواجده في أي نادِ.

يلا كورة استضاف شهاب الدين أحمد عبر مقطع بث مباشر بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ليتحدث عن قصة تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي، ورفضه إتمام صفقة انتقاله إلى أسوان.

وبدأ شهاب حديثه قائلًا: ""جيلنا تعرض لظلم كبير جدًا، الظروف وتوقف النشاط لمدة موسمين في بداية مشوارنا جعلت الأمور صعبة، بالإضافة إلى أننا لم نحصل على دعم كبير".

وأكمل: "لم نحصل على دعم من مدربنا أيضًا، وهو ما أعيب على هاني رمزي فيه، لم يفعل مثلما فعل ضياء السيد مع جيل محمد صلاح، فهو أكثر من يعرف إمكانياتنا لأنه مدربنا منذ عام 2007 وحتى 2012".

وعن تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء، فقال: "عندما كنا في فريق الشباب بالأهلي كان لدينا ثقة أننا لن يتم تصعيدنا للفريق الأول، الفريق به تخمة من النجوم ويقودهم جوزيه ويحصل على بطولة كل أسبوع".

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وأضاف: "فتحي مبروك تحدث معي وقال أنه رشحني للتصعيد للفريق الأول ولكنني رفضت وكنت أدرك أنني سأتدرب أسبوع أو اثنين مع جوزيه ثم أعود من جديد، ولكن تراجعت بعدها ووافقت على الأمر".

وأوضح: "تم تصعيدي وجوزيه طلب استمراري مع الفريق الأول وتدربت معهم وشاركت في المباريات أيضًا، وأذكر عندما رحل محمد بركات عن الفريق قام بإهدائي القميص رقم 8 الخاص به، فهو كان اللاعب الأقرب لي بين الكبار".

أما فيما يخص انتقاله إلى صفوف أسوان، فقال: "أحمد الله على عدم إكمال انتقالي إلى نادي أسوان، اتفقنا على بعض الأمور ولكن وجدت أن الحديث تغير تمامًا، ولذلك رفضت أن تتم الصفقة".

وأردف: "فضلت الابتعاد عن الدوري المصري تمامًا، الأمور صعبة جدًا به، لا استطيع أن أتحدث مع وكيل لديه علاقات مع رئيس نادِ ما، لا أقبل أن يتم انتقالي إلى نادِ ما لأنني متعاقد مع وكيل محدد".

واختتم: "الصفقات في الدوري المصري ليست بالمستوى الفني، هذا مستحيل، ولذلك فضلت الابتعاد تمامًا وسعيد جدًا بتواجدي في دوري الدرجة الثانية السعودي، يوجد به اهتمام ومنافسة وتنظيم وكل شيء على ما يرام".