الرجاء ينفي مفاوضاته مع الزمالك لضم أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
نفى مصدر في صفوف الرجاء، ما تم تداوله بشأن دخول النادي المغربي في مفاوضات مع الزمالك لضم حميد أحداد بشكل نهائي.
وانتقل أحداد إلى صفوف الرجاء مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من الزمالك.
وكانت بعض التقارير المغربية قد أشارت في وقت سابق إلى اهتمام الرجاء بضم أحداد بشكل نهائي، كما أكدت أن احداد نفسه أبدى رغبة في البقاء مع الفريق المغربي.
وبحسب مصدر لصحيفة "le 360" المغربية فإن الرجاء لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك بخصوص ضم أحداد بشكل نهائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الظروف الحالية للرجاء لا تسمح بوضع رؤية حول مستقبل الدوري والمنافسات الإفريقية بعد تعليقهما.
وقالت الصحيفة أن أحداد سيسبب خلافا بين إدارتي الزمالك والرجاء في المقابلة التي ستجمع بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتضمن العقد الخاص به بندا يمنعه من اللعب ضد الزمالك بقميص الفريق المغربي، وفي حال مشاركته سيكون الرجاء ملزما بدفع مبلغ مالي قدره 2000 دولار للفريق المصري.
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