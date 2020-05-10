خاص.. منافسة أوروبية للأهلي على رمضان صبحي.. وفيورنتينا الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نال رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الانجليزي المعار إلى الأهلي اهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه الموسم المقبل، وأبرزها فيورنتينا الإيطالي.

وعلم الخليج 365 أن اللاعب الذي عاد للأهلي معارًا منذ منتصف الموسم الماضي، دخل دائرة اهتمام إدارة فيورنتينا بجانب أندية أخرى في انجلترا، وتركيا، وأندية القمة في الدوري البرتغالي.

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ولم تتحرك الأندية الراغبة في التعاقد مع رمضان بشكل رسمي، حتى الآن، نظرًا لعدم وضوح الرؤية مع توقف كرة القدم في الوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخاض رمضان صبحي تجربة في الدوري الانجليزي مع ستوك سيتي الذي انتقل منه إلى هدرسفيلد غير أنه لم يتمكن من حجز دورًا رئيسيًا في تشكيل أي من الفريقين، ليعود إلى الأهلي على سبيل الإعارة.

ويمتلك هدرسفيلد عقدًا مع رمضان صبحي يمتد حتى يونيو 2021.