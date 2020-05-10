برايتون يعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون، إصابة أحد لاعبي برايتون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليصبح ثالث اللاعبين في صفوف الفريق الإنجليزي.

وسبق وأعلن برايتون، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا بعد أن ظهرت عليهم أعراض الوباء.

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وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال باربر: تأكدنا من إصابة لاعب ثالث في صفوف الفريق حيث خضع لاختبار كورونا وأثبت إيجابيته على الرغم من الالتزام باجراءات السلامة المعمول بها".

وقال باربر: "لسوء الحظ لدينا لاعب إيجابي ثالث بالفيروس أمس (السبت 9 مايو)، على الرغم من الحفاظ على إجراءات السلامة وتعليمات الصحة، حيث لم يشارك اللاعبون في أي تدريب جماعي".

وتابع: "هناك مخاوف وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون لدى جميع الأندية هذه المخاوف، علينا فعل كل ما في وسعنا للتأكد من اتباع البروتوكولات المتفق عليها لتخفيف المخاطر قدر الإمكان".