الدفاع الحسني لمصراوي: سنشكو الزمالك للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف عبداللطيف المقترض رئيس الدفاع الحسني الجديدي المغربي، بأن ناديه سوف يتوجه بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما أوضح وجود تفاهم مع الأهلي، وهذا فيما يتعلق بمطالب النادي بشأن إعارة الثنائي حميد أحداد ووليد أزارو.

وقال المقترض في تصريحاته لـ"الخليج 365": "الحديث مع إدارتي الأهلي والزمالك بشأن نسبتنا في إعارة وليد أزارو وحميد أحداد بدأت منذ فترة."

وتابع: "الأهلي يتجاوب معنا بشكل إيجابي في هذا الأمر، أما الزمالك فلا يتجاوب على الإطلاق."

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أما فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بتقديم النادي شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، رد قائلًا: "نعم، هذا صحيح، كلفنا المحامي الخاص بنا بالعمل على هذا الأمر."

وأوضح المقترض أن ناديه على علم تام بتلقي الزمالك لمقابل مادي عن إعارة حميد أحداد للرجاء البيضاوي مطلع الموسم الحالي، وبحسب بنود العقد يحق للفريق الحصول على 20% من هذا المبلغ.