اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موقفه من تصريحات أسامة نبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن مسؤولي الجبلاية لن يتخذوا أي قرار تجاه التصريحات التي أدلى بها أسامه نبيه لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق.

نبيه كان قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أن عدد من الفرص التهديفية سنحت أمامه عندما كان لاعبًا مع المحلة خلال مواجهة سابقة ضد الزمالك، مضيفًا: "قلبي مطاوعنيش أسجل".

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي: "هذه المباراة مر عليها 15 عام وربما أكثر، لو هناك قضية جنائية ومر عليها هذه الفترة لسقطت بالتقادم".

وأكمل: "لو تقدم أي شخص بشكوى لاتحاد الكرة حول الواقعة فسيتم تحويلها إلى الشئون القانونية لدراستها".

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واختتم: "هناك ألاف الحالات التي تحدث أبطالها عن أمور مماثلة ولم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها".

وكان مجلس إدارة نادي غزل المحلة أصدر بيانا يعلن من خلاله تقديم شكوى بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد أسامة نبيه بسبب التصريحات التي أدلى بها.

وجاء بيان غزل المحلة كالتالي:

نظراً لما بدر من المدعو/اسامة نبية من تصريحات تليفزيونية علي قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر بين فريقي نادي غزل المحلة ونادي الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادي طرفنا.

فقد قررت إدارة نادي غزل المحلة تقديم شكوي بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن هذه التصريحات الغير مسئولة حيث ان هذا الشخص يعد أحد العناصرالموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم في مصر والتي يديرها الاتحاد المصري مع الاحتفاظ الكامل بحق النادي في التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي من كونها ومن شأنها الحفاظ علي اسم وكيان وعراقة نادي غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبيةو الجماهيرية في مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة علي بطولة الدوري الممتاز حيث بدأ السير في الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق النادي المادية والأدبية المترتبة علي ذلك. ......... وسوف نوالي السادة مشجعي النادي و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله .......... والله ولي التوفيق