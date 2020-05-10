مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: قضية السعيد "أُغلقت".. والأهلي مطالب بالدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن قضية النادي الأهلي مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي أُغلقت بشكل كامل ولن يتم إتخاذ أي قرار بشأنها.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الأهلي بات مطالبًا بدفع مبلغ 10 ألاف فرانك سويسري لاستكمال أتعاب المحاماة.

Advertisements

وقال المصدر: "القضية أُغلقت وانتهت تمامًا، اتحاد الكرة ليس له أي علاقة بها حاليًا".

واختتم: "أبلغنا الأهلي بأنه مطالب بدفع 10 ألاف فرانك سويسري لاستكمال أتعاب المحاماة بعدما قام بدفع 5 ألاف فرانك في السابق، لكن المبلغ الإجمالي هو 15 ألف فرانك والنادي مطالب بدفعهم".

الجدير بالذكر ان قضية الأهلي مع عبد الله السعيد كانت قد تحولت إلى اتحاد الكرة المصري بعدما قرر الاتحاد الدولي "فيفا" عدم إتخاذ قرار بشأنها بعد شكوى القلعة الحمراء ضد اللاعب.