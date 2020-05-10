مرتضى: أبوريدة منحنا مكافأة بلوغ نصف نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن ناديه حصل على مكافأة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من هاني أبوريدة، الرئيس السابق لاتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف".

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "أشكر هاني أبو ريدة لحصولنا على مكافأة بلوغ دور الأربعة في البطولة الإفريقية أبطال الدوري".

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وأضاف: "هاني أبو ريدة أرسل لنا المكافأة في الوقت الذي لا يتولى فيه رئاسة اتحاد الكرة، وهذا هو الفارق بينه وبين عمرو الجنياني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "الدولة تؤكد على ضرورة التباعد للحفاظ على صحة المواطنين، لكن اتحاد الكرة يصر على استئناف مسابقة الدوري رغم أن كرة القدم مليئة بالاحتكاك حتى يظل الجناياني في منصبه".

يذكر أن الزمالك بلغ المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء الترجي التونسي، ليضرب موعدا مع الرجاء المغربي في نصف نهائي المسابقة القارية، لكن تم تأجيل المنافسات لتفشي فيروس كورونا المستجد.