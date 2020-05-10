بعد ٢٦٤ يومًا.. كشف حساب لجنة الجنايني في إدارة اتحاد الكرة

في يوم ٢٠ أغسطس الماضي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة مؤقتة لمدة عام برئاسة عمرو الجنايني لإدارة شئون الاتحاد لحين إجراء الانتخابات وبعد الاستقالة التي تقدم بها المجلس السابق.

المجلس ضم عمرو الجنايني رئيسا ونائبه الدكتور جمال محمد علي وفي العضوية تواجد الكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق، حيث بدأ المجلس في دراسة عشرات الملفات لإنجاز العديد من الأمور في وقت قياسي خاصة وأن مدة اللجنة المؤقتة عام واحد فقط، ولكن نظرا لحجم ما قامت به يبدو وكأنها تدير الاتحاد منذ أكثر من عامين.

نرصد حجم ما أنجزته اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خلال ٢٦٤ يوما فقط حتى الآن تكشف عن إنجازات ضخمة للغاية وما تزال هناك عشرات الملفات تسعى لإنجازها قبل الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة ٤ سنوات.

وتمثلت إنجازات اللجنة المؤقتة في الملفات التالية:

*تسديد كل مستحقات الحكام الحكام المتأخرة لأول مرة في تاريخ اتحاد الكرة رغم الظروف الصعبة وتوقف النشاط مؤخرا.

*النجاح الباهر في تنظيم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنةً والتي أقيمت في قصر الحرملك بالمنتزة بالإسكندرية وأشاد بها العالم.

* التنظيم التاريخي لبطولة كأس أفريقيا تحت ٢٣ سنة في مصر بشكل أبهر الجميع بجانب التتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي.

*تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو عام ٢٠٢١ بعد الفوز بلقب كأس أفريقيا حيث لم ينجح المنتخب في التأهل للأولمبياد السابقة في البرازيل عام ٢٠١٤.

*توقيع مذكرة تفاهم مع laliga الدوري الأسباني لإرسال كوادر تقوم بالمعايشة الفنية والإدارية للحصول على الخبرات الضخمة.

*خلق منصب المنسق العام والمنسق الإعلامي وإعطاء فرص لكوادر شبابية للعمل في الدوري وجميع مباريات الكرة المصرية

لأول مرة في التاريخ.

*إدخال تقنية الvar لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية والحصول على موافقة مجلس كرة القدم الدولي "أيفاب" في زمن قياسي والتعاقد مع شركة ميديا برو الإسبانية لمدة ٣ سنوات ونصف ليحصل الاتحاد في نهاية المدة على التقنية ويتملكها.

* لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية يتم التعاقد على كرة موحدة تقام بها المباريات وكانت البداية في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات قبل تعميم استخدام الكرة على جميع مباريات الدوري والكأس وتوزيع ١٠٠٠ كرة مجانا من شركة puma لجميع الأندية لاستخدامها في المباريات لاستخدام حامل كرات في المباريات ومن ذلك تصبح مساحة إعلانية جديدة للرعاة مدخل إضافي للربح بجانب التعاقد على ٣٠٠٠ كرة تحمل هوية الدوري المصري لاستخدامها في الموسم المقبل وتكون خاصة بالدوري الممتا علي ان يحصل الاتحاد المصري علي نسبة من بيع اي كرة تحمل هويته.

*التعاقد مع شركة puma الإسبانية لتوفير زي موحد لجميع حكام الكرة المصرية بعدد ٩٠٠ زي موحد عبارة عن (٣طقم + ترينج) بخصم كبير جدا وتوزع جميع الملابس على حكام الكرة المصرية بعدد ٣٠٠ حكم.

*توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز شون كلينك بألمانيا لأولوية الحجز لأي لاعب مصاب مصري ويحتاج إلى عمل جراحة وتسهيل جميع الإجراءات مع خصم كبير

*استخدام فكرة سفراء كرة القدم واختيار كوادر لتمثيل مصر في مختلف المناسبات وعمل معايشات في أكثر من دولة متقدمة في كرة القدم.

*تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد مجهود

كبير ومشاورات مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لتتماشى مع اللوائح العالمية.

*اختيار الشكل الجديد لتي شيرت المنتخب المصري new design ليظهر القميص بصورة مميزة تليق بصورة المنتخب الوطني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

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*نجاح تنظيم مباراة السوبر المصري في الإمارات والحصول على عائد كبير في تنظيم مباراة واحدة بقيمة ٣ ملايين درهم إماراتي وهي المرة الأولى التي يحصل الاتحاد على مبالغ إضافة إلى مميزات كثيرة سواء رفع المكافآت الخاصة بطرفي السوبر إلى ٨٠٠ ألف درهم أو إقامة مباراة لقدامى الأهلي والزمالك أو سفر عدد كبير من موظفي الاتحاد تكريما لهم دون تحمل الاتحاد المصري أي مبالغ إضافية.

*تغيير شكل مسابقات القسم التأني لتصبح ٢٤ فريقا من مجموعة واحدة في الموسم المقبل لأول مرة في التاريخ ليصبح دوري قوي فنيا ويجلب رعاة له بقيمة مالية ضخمة تساعد الأندية على المنافسة.

*تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من ٢٢٥ ناديا إلى ٩٥ ناديا فقط لتكون الجمعية العمومية أكثر قوة.

*الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الهدف العملاق ومبنى اتحاد الكرة وفندق المنتخبات بالتنسيق مع الفيفا.

*عمل هيكلة إدارية عن طريق دكتور صفوت النحاس خبير الإدارة لتقييم الموظفين والارتقاء بهم وعمل برامج لتنمية مهاراتهم للارتقاء بالعمل الإداري داخل الاتحاد.

*تغيير شكل مسابقات الناشئين لتكون بصورة قوية وتساهم في خلق جيل قوي من اللاعبين الناشئين.

الاهتمام بمشروع الكرة النسائية وعمل دوريات للجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

*حصول منتخب الصالات على المركز التأني في بطولة أفريقيا وتأهله إلى الأولمبياد.

*شراء أجهزة حديثة لrecovery الاستشفاء للمنتخب الأول تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع.

*توقيع مذكرة تفاهم مع

‏Fortius clinic in London للاستفادة من الخدمات الطبية.

* عمل work shop سواء للمنسق العام والمنسق الإعلامي في الاتحاد المصري عن طريق خالد المكشر أفضل منسق عام في أفريقيا وكذلك ممثلين من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

*عمل دورات للحكام سواء كمعسكرات للارتقاء بمستواهم أو في المناطق.

*عمل دورات تدريبية مع الاتحاد النرويجي في الكرة النسائية.

*الحصول من الأندية على معظم مديونياتها ووقف القيد لهم لحين السداد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة ساعدت خزينة الاتحاد على مواجهة الظروف الصعبة.

*الانتهاء من كافة الملفات الخاصة والنزاعات في لجنة شئون اللاعبين