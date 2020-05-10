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كوتينيو صداع في رأس برشلونة

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يبدو أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي الإسباني، والمعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، أصبح صداعًا في رأس إدارة الفريق الكتالوني الغير راغبة في عودة اللاعب إلى كامب نو مرة أخرى بعد انتهاء مدة إعارته في قلعة البافاري بنهاية الموسم المتوقف حاليًا بسبب فيروس ، بالإضافة إلى إعلان البايرن موقفهم النهائي برفض تفعيل بند الشراء النهائي في عقده.

ويسعى عدد من الأندية الإنجليزية إلى التعاقد مع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن قررت برشلونة الاستغناء عن اللاعب، وعلى رأسهم ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، إلا أن رغبة البرازيلي تتجه ناحية بالفعل ولكن دون الانتقال إلى منافسي لما تربط

اللاعب من علاقة وطيدة مع الريدز وجماهيرهم.

من ناحية أخرى يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى الحصول على عائد مادي كبير خلال الفترة المقبلة، من أجل المساعدة في الصفقات التي يرغب البلوجرانا في إجرائها هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق والتي على رأسها عودة البرازيلي دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الأمر الذي سيكون عقبة أمام الأندية الإنجليزية في إقناع البرسا بتخفيض المقابل المادي لضم كوتينيو.

وكان كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قد أعلن في تصريحات سابقة

أن فيليب كوتينيو من اللاعبين الذين يحبهم ووصفه باللاعب الرائع، مؤكدًا رغبته في عودته إلى صفوف البلوجرانا مرة أخرى، وذلك لاعتماد المدرب عليه في الفترة المقبلة بشكل كبير، مضيفًا أنه سوف يتحدث معه حول هذا الأمر في أقرب وقت ممكن وإقناعه بالعودة إلى صفوف الفريق الكتالوني، لكن يبدو أن الأمر لم يأتي على رغبة إدارة البرسا في الوقت الراهن بسبب السعي للتعاقد مع نيمار ولاوتارو.

ويراهن تشيلسي واليونايتد ونيوكاسل على رغبة كوتينيو القوية في العودة إلى الدوري الإنجليزي الذي شهد فترة تألقه مع ليفربول، حيث أنه بالنظر لأرقام مسيرة كوتينيو لتفسير سر تفضيله البريميرليج، نجد أن صانع الألعاب البرازيلي لعب في أربعة من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، كانت أرقامه الأفضل على الإطلاق في البريميرليج، حيث خاض مع الريدز 152 مباراة سجل فيهم 41 هدفًا، وصنع لزملائه 37 هدف.

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