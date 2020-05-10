بوجبا مستمر مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل

اكد أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا مستمر مع الفريق الموسم المقبل. الفريق الموسم المقبل. توقع سولسكاير وجود تفاهم مميز بين بوجبا والبرتغالي برونو فيرنانديز في وسط الملعب. والبرتغالي برونو فيرنانديز في وسط الملعب. وتعاقدت إدارة نادي مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط البرتغالي في نهاية يناير الماضي قادما من سبورتينج.

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