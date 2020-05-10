بوجبا مستمر مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل

اكد أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا مستمر معالفريق الموسم المقبل.
توقع سولسكاير وجود تفاهم مميز بين بوجباوالبرتغالي برونو فيرنانديز في وسط الملعب.
وتعاقدت إدارة نادي مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط البرتغالي في نهاية يناير الماضي قادما من سبورتينج.
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