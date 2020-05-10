وزير الرياضة ومحافظ الغربية يطلقان قافلة مصر الخير الثانية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، القافلة الثانية لمصر الخير.

أكد صبحي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلي البناء والتنمية المجتمعية من خلال المساهمات الخدمية الإيجابية التي تحقق الاستدامة المجتمعية، لافتا إلي أن مؤسسة مصر الخير هي أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي أعاقت الكثير عن العمل.

أوضح صبحى أن القافلة تستهدف 525 قرية فى

18 محافظة بمحافظات الوجه البحري والدلتا والمدن الساحلية وهي "مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية والجيزة والاسماعيلية وبورسعيد والسيويس وشما سيناء ووبني سويف والفيوم".

من جانبه أثنى طارق رحمي محافظ الغربية، على جهود وزير الرياضة المبذولة والداعمة لشباب مصر، مؤكدا ان ما نراه اليوم هو نتاج عمل مجتمعي مشترك بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة مصر الخير.

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وأوضح الدكتور على جمعة أن القافلة تستهدف اكثر من 2 مليون وجبة ونحو 1250 طن مواد

غذائية، بإجمالي 125 ألف كرتونه تزن حوالي 20 كيلو لبعض المواد الغذائية الاساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد، تحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا بالإضافة إلى بعض أدوات الوقاية الطبية.

وأشار جمعة إلى أن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون ونصف صائم منذ سنوات، وأن هذا الأمر تغير، هذا العام وتحولت المساهمات كلها لكراتين، بسبب أزمة كورونا والاحتياطات الصحية اللازمة.

وأضاف جمعة نعتمد في التوزيع على قاعدة معلومات ببيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات من المؤسسة، كما نستعين بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، كما نستعين بعدد كبير من الجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين، بحيث نقدم خدمة سريعه في أقصر مدة ممكنة.