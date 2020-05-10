طبيب الغلابة يخطف قلوب الزمالكاوية بانتمائه لـ الأبيض

خطف طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، قلوب الزمالكاوية قبل أن يخطف قلوب ومشاعر كافة المواطنين بأعماله الخيرية في علاج المواطنين البسطاء، بعد أن أدلي بعشقه للفارس الأبيض نادي الزمالك خلال إحدى لقاءاته، وعلى ذلك الهامش قرر المستشار مرتضى منصور، بمنح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيبالغلابة ولاسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة.
وأبدي مرتضي منصور، سعادته بزملكاوية الدكتور محمد مشالى وإنسانيته ووقوفه بجوار الفقراء وقرر منحه العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته.
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وقال طبيب الغلابة في تصريحات عبر قناةنادي الزمالك، "أشجع الفريق الأبيض وأنا في الصف الأول الإعدادي وأعشق الزمالك من وقتها و أنه أطلق أسم علاء علي شقيقة الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولي لاعب نادي الزمالك السابق".
ودشنت جماهير نادي الزمالك، هاشتاج طبيب الغلابة ومرتضي منصور، مع إشادة وتضامن كبير للدكتور محمد مشالي، وسط فرحة عارمة للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به "مشالي"، ولظهور إنتماءه الشديد للفارس الأبيض نادي الزمالك.
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