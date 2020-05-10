نادي الشرقية يصرف ٧٥ ألف جنيه لفريق كرة القدم

قرر مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي صرف مبلغ ٧٥ ألف جنيه لفريق كرة القدم بواقع ٥٠ ألف قيمة إعانة اتحاد الكرة للنادي وأضافت الإدارة ٢٥ ألف من الخزينةليصل المبلغ إلى ٧٥ الف للاعبين والجهاز الفني للفريق وجار صرف مبلغ لدي جمعية اللاعبين المحترفين.
كما تم صرف مبلغ ٣٠ ألفجنيه لقطاع الهوكي، هذا ويبذل مجلس الإدارة والمدير التنفيذي جهودا مضنية لتوفير مرتبات العاملين بالنادي.
الجدير بالذكر أن نادى الشرقية قام بتعليق جميع الأنشطة بالنادى تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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