وليد سليمان : عقوبات اتحاد الكرة في السوبر المصري عادلة

أكد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مشيرًا أنه يقدر اللاعبين دائمًا ويجهزهم ليصبحوا كوادر إدارية للنادي. وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عن عقوبات الاتحاد المصري Advertisements لكرة القدم في أحداث مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك غير عادله، مشيرًا أنهم حاولوا أن يصنعوا توازنات. لكرة القدم في أحداث مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك غير عادله، مشيرًا أنهم حاولوا أن يصنعوا توازنات. وواصل وليد سليمان قائلًا أنه يتمنى انضمام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك لصفوف النادي الأهلي. شيكابالا لاعب الزمالك لصفوف النادي الأهلي. وتابع سليمان ائلُا أنه يتمنى عودة الثلاثي المعرين أحمد ياسر ريان وعمار حمدي وناصر ماهر لأنهم يستحقون العودة لصفوف الأهلي الموسم المقبل، واتمنى سليمان اللعب مع لاعب الأهلي السابق حسام حسن، مؤكدًا أن البرتغالي مانويل جوزيه هو أكثر من عشق التدريب معه.

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