إصابة "هيريرا" لاعب غرناطة الاسباني بكورونا

أعلن نادي غرناطة الإسباني إصابة لاعب وسطه الفنزويلي الدولي يانجل هيريرا بفيروس كورونا. وظهرت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها جميع لاعبي غرناطة والتي أكدت إصابة هيريرا بفيروس كورونا. إصابة هيريرا بفيروس كورونا. ويعاني هيريرا حاليا من أعراض العدوى وتم عزله عن باقي أعضاء الفريق انتظارا لما ستسفر عنه نتائج باقي الفحوص الطبية التي سيخضع لها الأسبوع المقبل. لما ستسفر عنه نتائج باقي الفحوص الطبية التي سيخضع لها الأسبوع المقبل. ويُعد هيريرا ثالث لاعب بالدوري الإسباني يصاب بفيروس كورونا بعد رينان لودي مدافع اتلتيكو مدريد وأليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد.

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