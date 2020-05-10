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للمرة الثانية.. عينة الصينى" وو لي" لاعب إسبانيول الإسباني سلبية

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أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم أن نتيجة تحليل العينة الثانية للمحترف الصيني وو لي جاءت سلبية.

وسوف يشارك اللاعب الصيني ا في تدريبات الفريق بدءا من غدِ الاثنين.

وعانى وو لي مع بعض

زملاءه في إسبانيول من أعراض شبيهة لأعراض في مارس الماضي وخضع للفحص الطبي مرتين لكن النتيجة جاءت سلبية في المرتين.
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