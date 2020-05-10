رياضة | ريال مدريد يدرس تخفيض الرواتب من جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدرس تخفيض الرواتب من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في تخفيض رواتب اللاعبين من جديد بنسبة 30% بسبب انتشار فيروس كورونا والخسائر المادية الواقعة على الفريق.

وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية، أن نسبة التخفيض الجديدة في رواتب لاعبي ريال مدريد ستكون مستقلة عن الـ10% التي أقرها النادي لهذا الموسم.

وذكرت الصحيفة، أن النسبة الجديدة ستكون في الموسم المقبل، ولن يتم تطبيقها سوى على الفريق الأول بكل عناصره بعيدا عن بقية فرق النادي وموظفيه، وقد تمتد لتشمل الفريق الرديف، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولن يكون ريال مدريد الفريق الوحيد الذي سيطبق تخفيض الرواتب في الموسم المقبل بحسب ما أكدت الصحيفة، حيث سيتبعه الكثير من الأندية.

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وحقق ريال مدريد دخلا قيمته 822 مليون يورو هذا الموسم، مقسمة بين 161 مليونا من العضويات وأسعار التذاكر، و109 ملايين قيمة مكافآت المسابقات والمباريات الودية التي خاضها، بالإضافة لـ180 مليونا حقوق تلفزيونية، و371 مليون يورو من التسويق.

ويتوقع النادي الملكي أن يعاني على كل تلك المستويات في الموسم المقبل ووضع سيناريو توقع خلاله أن يخسر 20% من تلك الأرقام بواقع 165 مليون يورو.

ويقدم ريال مدريد 283 مليون يورو من دخله كراتب لنجومه وموظفيه، وتخفيض تلك الرواتب بنسبة 30% سيوفر للنادي حوالي 85 مليون يورو.