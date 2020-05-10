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رياضة | الصراع يشتعل.. بطل أوروبا يدخل المنافسة على خطف نجم نابولي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصراع يشتعل.. بطل أوروبا يدخل المنافسة على خطف نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن هناك تنافس قوي بين ثنائي للتعاقد مع النجم السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي في الصيف.

كوليبالي بات قريبا من الرحيل عن نابولي هذا الموسم، بعدما ألمح اللاعب إلى رغبته الكبيرة في خوض تجربة أخرى بعيدا عن ، والمشاركة في خلال الموسم المقبل.

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ضمن بالفعل مشاركته بدوري الأبطال خلال النسخة المقبلة، مما يمنحه أفضلية على المان يونايتد الذي لا يزال ينتظر حسم موقفه عقب استئناف منافسات البريميرليج.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن رابع الترتيب.

ويتمسك التقارير نابولي بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو، للاستغناء عن خدمات كوليبالي هذا الصيف.

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