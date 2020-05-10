رياضة | عملاق تركيا يجهز عرض ضخم لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عملاق تركيا يجهز عرض ضخم لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر أحد أندية الدوري التركي الممتاز رغبة في التعاقد مع نجم من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن نادي مالاطيا سبور التركي يريد ضم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير أن نادي مالاطيا مستعد لتقديم عرض ضخم لضم ساسي حيث يضعه النادي على رأس أولويات الفريق في الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن نادي مالاطيا سبور لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن مع الزمالك لضم ساسي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد منذ فترة أنه لا ينوي بيع فرجاني ساسي في الصيف القادم مهما كانت قيمة العرض المقدم له نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.