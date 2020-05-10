رياضة | نجم بيراميدز يرد على أنباء العودة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يرد على أنباء العودة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد عمر جابر ، نجم بيراميدز على أنباء عودته لناديه السابق الزمالك في الموسم الجديد، وذلك في تصريحات لبرنامج الحكاية بقناة Mbc Masr، عن كونه لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الحالية من أجل العودة لصفوف الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح جابر أن عقده مع بيراميدز مستمر لموسمين قادمين، كما أنه يشعر بالاستقرار مع الفريق، خاصة أن الإدارة تعامله بشكل مميز.

وبخصوص خلافاته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش أكد ظهير بيراميدز أن المغني صديق مقرب منه، ولا توجد أي بلاغات ضده في مسألة تهديده بالقتل.

وتقدم عمر جابر ببلاغ للنيابة ضد اثنين من أصدقائه المقربين، واتهمهما بتهديده بالقتل مقابل الحصول على أموال.