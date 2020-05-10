رياضة | سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يوقع عقوبة على نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجم الفريق بتطبيق اللائحة وتعرضه للخصم بسبب الظهور الإعلامي.

وقررت إدارة الفريق الأحمر، تطبيق لائحة الظهور الإعلامى على وليد سليمان نجم الفريق، وخصم 20 ألف جنيه من مستحقاته المالية، بعدما كسر الحظر الإعلامي.

وكان النادي الأهلي، أعلن وجود حظر إعلامي على الجهاز الفني واللاعبين، ومنع الظهور التليفزيوني بغير إذن مسبق من جهاز الكرة، وفى الوقت المناسب.

وطالب محمود الخطيب رئيس الأهلى، لجنة التخطيط بوضع لائحة خاصة للظهور الإعلامى فى القنوات الفضائية لكل العاملين فى قطاع كرة القدم بشكل خاص، بعد ظهور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعدد من اللاعبين مع رامز جلال، في برنامجه الرمضاني.