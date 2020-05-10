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رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح رئيس نادي ليون الفرنسي إلى موعد استئناف بطولة ، التي توقفت منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب تفشي .

وقال رئيس ليون جين ميشيل أولاس، أن فريقه الفرنسي سيواجه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم السابع من أغسطس (آب) المقبل.

وأوضح في تصريحات لشبكة "ار تي ال" التلفزيونية السبت "المباراة أمام يوفنتوس تم تأكيد موعدها يوم السابع في تورينو دون جمهور".

وإذا صحت تصريحات أولاس فإن مباراة الإياب ستقام بعد خمسة أشهر من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليون على أرضه بهدف دون رد.

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