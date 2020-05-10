رياضة | محاولات من عملاق أوروبي لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولات من عملاق أوروبي لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف نادي أوليمبياكوس اليوناني من جهوده من أجل الظفر بخدمات واحد من نجوم الزمالك المميزين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويجهز النادي اليوناني عرضًا ماليًا للحصول على خدمات لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، خلال الساعات الماضية.

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واستطاع اللاعب المغربي لفت أنظار بيدرو مارتينز المدير الفني للفريق الأول بنادي أولمبياكوس اليوناني، بعد الأداء الرائع خلال الفترة الأخيرة.

لكن من جانب الزمالك فقد أعلن النادي مؤخرا عن رغبته في التمسك باللاعب، بعد تلقيه عددا من العروض نتيجة لتألقه الملفت بقميص النادي الأبيض.

يذكر أن اللاعب المغربي يرغب في الاحتراف الأوروبي بعد نصيحة مصطفى حجي المدرب العام لمنتخب المغرب له باللعب في أوروبا.