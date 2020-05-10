رياضة | كارتيرون يضع عينه على موهبة تونسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضع عينه على موهبة تونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في التعاقد مع نجم جديد في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل.

ويتفاوض الزمالك مع اللاعب مرتضي بن وناس لاعب وسط النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وترددت أنباء أيضًا عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع اللاعب مرتضي بن وناس من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل النجم التونسي فرجاني ساسي.