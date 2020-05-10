رياضة | الأهلي يخاطب الكاف لتسديد مكافآت دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب الكاف لتسديد مكافآت دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل صرف مكافآة صعود الفريق للدور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاطب النادي الأهلي للاتحاد الأفريقى للحصول على 300 ألف دولار، أي ما يقرب من 5 ملايين جنيه، بعدما تأخر الكاف فى تسديد هذا المبلغ الذى استحق التحصيل منتصف مارس الماضى.

وتخطى الأهلي صن داونز الجنوب أفريقي، فى دور الثمانية وتأهل لمواجهة الوداد المغربي بنصف النهائي، ولم يتحصل على المكافأة حتى الآن.

يذكر أنه تم تأجيل مباراتى دور نصف النهائى بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ شهرين تقريباً.