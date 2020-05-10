رياضة | هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هيدرسفيلد يتخذ قرارا صادما بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي قرار مفاجئ بشأن مستقبل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف النادي الأهلي. وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي هيدرسفيلد اتخذ قرار ببيع رمضان صبحي في نهاية الموسم الجاري. وأشار الموقع إلى أن هيدرسفيلد اتخذ قراره ببيع رمضان صبحي في الصيف القادم نظرا لمرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي سيوافق على أفضل عرض مقدم إلى اللاعب. يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر.

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