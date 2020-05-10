رياضة | نجم لاتسيو يرد على اهتمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم لاتسيو يرد على اهتمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي لويز فيليبي نجم لاتسيو الإيطالي أنه مستمر مع فريقه بعد اهتمام برشلونة به في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعرب "فيليبي" عن سعادته بأنباء اهتمام برشلونة بالتعاقد معه في الصيف المقبل، مؤكدًا أن ذلك يعني قيامه بعمله بالشكل الأمثل مما دفع كبار أندية أوروبا للسعي للحصول على خدماته خلال الموسم القادم.

وأكد المدافع البرازيلي في تصريحات صحفية أنه شخص هادئ يسعي للتركيز مع لاتسيو في الفترة المقبلة، ولا يلتفت للعروض المقدمة له حاليًا في انتظار حسم مصير الموسم الجاري ، موجها الشكر لمسئولي النادي الإيطالي على دعمه منذ البداية.

ويتبقي عامين في عقد "فيليبي" مع لاتسيو الايطالي، ويسعي مسئولي النادي لتجديد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة، مع زيادة يمة راتبه، من أجل اغلاق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب وفي مقدمتهم نادي برشلونة.