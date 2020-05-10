رياضة | يورجن كلوب يطلب ضم نجم المغرب لليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يطلب ضم نجم المغرب لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى ضم المغربي زهير فضال نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية للاستعداد إلى الموسم المقبل.

ذكر موقع "ليفربول إيكو"، فإن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يريد ضم مدافع مميز إلى صفوف الفريق، كي يكون بديلًا للكرواتي الدولي ديان لوفرين، المتوقع رحيله عن أنفيلد بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن نادي بيتيس الإسباني لن يقف أمام الصفقة: "لن تمانع إدارة ريال بيتيس في بيع زهير فضال، بشرط عدم الخسارة المالية في الصفقة، حيث انتقل اللاعب إلى صفوف النادي الأندلسي في صيف 2017 من آلافيس الإسباني مقابل 2.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي إلى صيف 2021، وبالتالي فإن أفضل فرصة لبيع اللاعب ستكون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى لا يصبح لاعبًا حرًا بعد عام من الآن".

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وحول إمكانيات اللاعب، أكد الموقع "أن زهير فضال، البالغ من العمر 30 عامًا، يستطيع تعويض رحيل لوفرين بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى كونه صفقة اقتصادية مثالية، لأن سعره حاليًا يصل إلى 4 ملايين يورو فقط، وفقًا لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

هذا وكان النادي يخطط لجلب الدولي المالي كوليبالي، لكن الأزمة المالية للنادي جراء توقف البطولة بسبب فيوس كورونا، جعلت ليفربول يعيد النظر ويفكر في صفقات غير مكلفة.

وواجه كلوب أزمة دفاعية هذا الموسم، بعد إصابة الكاميروني جويل ماتيب، واضطراره إلى الاستعانة بخدمات جو جوميز في مركز الظهير الثالث إلى جوار الهولندي فيرجيل فان دايك، رغم أن مركزه الأصلي كان في الظهير الأيمن.