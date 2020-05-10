رياضة | الزمالك يتفاوض للتعاقد مع نجم تونسي جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتفاوض للتعاقد مع نجم تونسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه الفريق، بعدما أبدي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك عن رغبته فى التعاقد معه.

ويتفاوض الزمالك مع اللاعب مرتضي بن وناس لاعب وسط النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وترددت أنباء أيضًا عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع اللاعب مرتضي بن وناس من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل النجم التونسي فرجاني ساسي.