رياضة | مانسشتر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانسشتر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدرب النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق الإنجليزي في السابق علي ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم مانسشتر يونايتد في الموسم الجديد.

ورغم اقتراب اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلا وان النادي الإنجليزي مازال يرغب في ضم اللاعب لتعزيز خط هجوم الفريق الذي عانى بعد رحيل المهاجم الدولي البلجيكي لوكاكو لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.

يذكر أن كل من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي ريال مدريد وبرشلونة الاسباني يرغبون بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني الذي تألق بقوة مع نادي إنتر ميلان هذا الموسم.

ووضع نادي إنتر ميلان الإيطالي شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو لمن يرغب في التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.