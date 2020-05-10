رياضة | رونالدو يعلن: بلد الوليد خالي من الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يعلن: بلد الوليد خالي من الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الظاهرة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني، اليوم السبت، عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه ومنتسبيه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية.

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ويستعد بلد الوليد لاستئناف تدريباته بعد غد الاثنين وسط إجراءات احترازية صارمة.

وقال رونالدو خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق اليساندرو دل بييرو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات يوم الإثنين".

وأضاف "في الاسبوع الأول ستكون التدريبات فردية متضمنة بعض الأعمال البدنية ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".